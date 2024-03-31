Россиянам назвали завтрак, способствующий очищению организма RG.ru: овсяная каша с утра поможет защитить слизистую желудка

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Овсяная или рисовая каша, съеденная утром, поможет защитить слизистую желудка и активировать внутреннюю детокс-систему, сообщает RG.ru со ссылкой на сайт «Здоровое-питание.рф». Если на коже человека появляются высыпания или чувствуется дискомфорт в работе органов ЖКТ, врачи рекомендуют сменить рацион.

Помочь кишечнику также можно, добавив в пищу отруби, зелень, продукты, содержащие бета-каротин (тыква, шпинат, морковь, батат, брокколи). Кроме того, обеспечить антиоксидантную защиту организма помогут черника, красная фасоль, грецкие орехи, продукты, богатые витаминами группы В.

Чтобы получить белок в первый прием пищи, рекомендуется вместе с кашей съесть, например, вареное яйцо, — говорится в публикации.

Для избавления от высыпаний и неприятных ощущений в организме врачи настоятельно рекомендуют свести к минимуму употребление пищи, раздражающую слизистую оболочку желудка. Среди таких: алкоголь, газированные напитки, копченая, соленая пища, консервы, пряности, маринады. По словам врачей, жареная пища способствует более легкому всасыванию вредных веществ и увеличивает их токсичность.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявила, что средиземноморская диета является одним из наиболее исследованных и рекомендуемых типов диет. По ее словам, данная диета богата растительными продуктами, оливковым маслом, орехами, рыбой и фруктами, что способствует поддержанию здоровья сердца и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.