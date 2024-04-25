Россиянам назвали вредные перекусы для детей в школе Врач Хайкина: злаковые батончики нельзя назвать полезным перекусом для школьника

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Злаковые батончики и покупные соки считаются вредными перекусами для школьников, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» детский эндокринолог Дарья Хайкина. По ее словам, фруктовые йогурты, низкокалорийные снеки и булочки тоже нельзя назвать полезными.

Медик отметила, что часто злаковые батончики позиционируются как здоровый перекус, однако в большинстве случаев они переполнены вредными жирами и сахаром. Неполезные и покупные соки, в которых уровень сахара такой же, как в газированных напитках, из-за чего сахар в крови ребенка быстро поднимается и так же быстро опускается.

На полках здорового питания вы можете заметить «полезные и низкокалорийные» снеки. Это могут быть печенье, хлебцы и даже конфеты. Но с ними нужно быть предельно осторожными, так как большинство из них содержат искусственные подсластители и добавки, которые могут негативно влиять на пищеварение и даже усиливать аппетит, — объяснила врач.

Эндокринолог добавила, что фруктовые йогурты, которые тоже кажутся правильным перекусом, на самом деле содержат большое количество сахара. Кроме того, из рациона школьников рекомендуется убрать булочки, в которых много быстрых углеводов, поскольку они не несут питательной ценности и после них хочется опять есть.

Ранее диетолог Оксана Михалева рассказала, что бутерброды, хлопья и мюсли вредно есть на завтрак. По ее словам, также не самым здоровым вариантом завтрака считаются яичница с беконом и каши быстрого приготовления.