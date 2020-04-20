Россиянам назвали возможную дату пика заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9e787346-8329-11ea-a28b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России при благополучном исходе достигнет пика в начале мая или раньше, после чего наступит плато. Такого мнения придерживается советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Если всё будет благополучно, то определённо где-то пик мы получим, может быть, в начале мая. Может даже и раньше, а затем перейдём на плато. То есть какое-то время ещё будем оставаться на средних цифрах с постепенным понижением, — сказал представитель ведомства в эфире «России-24».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса в стране ещё не достигла пика. Глава государства призвал «сделать всё», чтобы замедлить рост заболеваемости. Путин провёл в Ново-Огарёво совещание с медиками и эпидемиологами, на котором анонсировал появление новых койко-мест в больницах всех регионов к началу следующей недели, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи.

В России на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47 121, умерли 405, выздоровели 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.