Россиянам назвали «витаминные бомбы», которые необходимо добавить в рацион Врач Баранова назвала лосось «витаминной бомбой», которая должна быть в рационе

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Так называемые «витаминные бомбы» помогают человеку набрать суточную норму необходимых микроэлементов, поэтому их нужно добавить в рацион, рассказала терапевт Ирина Баранова в Telegram-канале. Такими продуктами являются лосось, брокколи, томаты, говяжья печень и авокадо. Особенно важно, чтобы в рационе были продукты питания из разных групп: фрукты, овощи, рыба, яйца, орехи, мясо и так далее, добавила эксперт.

Лосось улучшает состояние кожи и волос, нормализует уровень сахара в крови, снижает риск развития болезни Альцгеймера <...>. Брокколи прекрасный поставщик витаминов РР, U и бета-каротина. Питательный овощ улучшает состояние при эстрогенодоминировании и улучшает здоровье глаз, — рассказала Баранова.

Томаты в свою очередь содержат клетчатку, пектин, каротин и многие витамины. Их антираковые свойства подтверждены научными исследованиями, а говяжья печень и авокадо включают в себя селен, который также является антиоксидантом, добавила эксперт.

Ранее диетолог Наталья Денисова напомнила россиянам о полезных свойствах бананов, которые способны помочь избавить от отеков и улучшить состояние пациентов с гипертонией. Специалист подчеркнула, что в данном фрукте содержится калий, который позволяет выводить лишнюю воду из организма.