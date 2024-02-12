Россиянам назвали важные изменения в сферах аварийного жилья и ЖКУ в 2024-м Депутат Чаплин: муниципалитетам дадут субсидии для обеспечения людей жильем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Несколько изменений коснутся сферы аварийного жилья в этом году, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru. По его словам, одно из них — муниципалитетам начнут предоставлять субсидии, которые они смогут использовать для обеспечения людей жильем, поскольку многие заселенные дома давно уже нуждаются в сносе.

Второе — льготы по коммунальным платежам (ЖКУ): новые возможности и правила оплаты. Будет отменена комиссия за перечисление денежных средств и пени за несвоевременное внесение платежа с людей, нуждающихся в социальной поддержке. Также изменения затронут сельскохозяйственные земли. Новый закон позволит предоставлять в аренду участки без проведения торгов, если на них присутствуют агролесомелиоративные насаждения и объект находится в государственной или муниципальной собственности, — перечислил собеседник издания.

Также, уточнил депутат, кадастровые ошибки теперь будут исправляться быстрее — за месяц. Кроме того, увеличиваются штрафы за незаконную перепланировку в квартирах — с января они составят до 2,5 тыс. рублей для физических лиц, до 5 тыс. рублей — для должностных, до 50 тыс. рублей — для юридических.

Ранее глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская заявила, что с 1 января 2024 года переселять граждан из ветхих домов будут в ускоренном темпе, а, если переехать пока некуда, малоимущим жильцам будут безвозмездно предоставлять съемное жилье. Парламентарий добавила, что финансовую помощь регионам на выполнение новой программы выделит федеральный центр.