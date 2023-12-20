Россиянам назвали среднюю стоимость качественной татуировки Тату-мастер Ермак: сеанс у хорошего специалиста будет стоить 20 тысяч рублей

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Средняя стоимость татуировки в России у хорошего мастера составляет порядка 20 тысяч рублей за сеанс длительностью в три-четыре часа, заявил NEWS.ru тату-мастер Владимир Ермак. Стоимость «рукава» — татуировки на всей площади руки — составит в среднем 120 тысяч рублей, для это потребуется порядка шести сеансов, уточнил специалист.

Для нанесения качественной татуировки потребуется от одного до 8–10 сеансов, всё будет зависеть от масштаба изображения, его детализации и сложности. Ермак объяснил, что вкрашивать цвета на руке значительно легче, чем на спине, в то время как нанести татуировку на живот сложнее, чем на спину. Изображения на спине, по его словам, потребуют от четырех до 10 сеансов.

Средняя стоимость татуировки у хорошего мастера составляет около 20 тысяч рублей за сеанс. <...> Профессионал сделает качественную татуировку от одного до 8–10 сеансов, все зависит от масштаба, детализации, сложности, количества цветов, сколько вкрашивать и многих других нюансов, — пояснил он.

Ранее на теле советника президента Аргентины и родственника бывшего министра финансов Сантьяго Капуто обнаружили "тюремную" татуировку на русском языке со словом «Сберкнижка». Пользователи соцсети опубликовали фотографию Капуто, где на его предплечье хорошо видна надпись: «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоят мою блажь».