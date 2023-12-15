Стало известно, откуда у советника главы Аргентины русское «блатное» тату Криминалист Игнатов: советник Милея мог общаться с «блатными» из России

Фото: Guido Piotrkowski/dpa/Global Look Press

Хавьер Милей (в центре)

Советник президента Аргентины Хавьера Милея — Клаудио Капуто — мог общаться с «блатными» из России, которые и сделали ему татуировку в виде «воровской» звезды и стихотворения, предположил в разговоре с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Он добавил, что никогда не видел у задержанных нательные изображения с фразой: «хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блажь».

Честно говоря, никогда такую фразу не слышал и не видел у задержанных ни у кого. Мы, особо, и не рассматривал. Как она могла появиться у аргентинского политика? Большой вопрос. Может он общался когда-то с кем-то из российских лидеров преступной среды, кто находился в Аргентине — скрывался от правосудия, прятался от подельников, конкурентов, — подчеркнул Игнатов.

По его словам, татуировку, скорее всего, Капуто сделал один из россиян.

Ранее руководитель культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской заявил, что приход к власти в Аргентине проамерикански настроенного Хавьера Милея стал итогом реализации проекта, разработанного политтехнологами из США. По его словам, целью этого проекта стало возвращение к руководству страной команды политиков, так или иначе связанных с США.