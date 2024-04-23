Экономист рассказал, как увеличить будущую пенсию Экономист Щербаченко посоветовал докупать стаж ради увеличения будущей пенсии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увеличить пенсию по старости можно несколькими способами, например, соглашаться только на официальную работу, а также докупать стаж и пенсионные баллы, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с Lenta.ru. Эксперт уточнил, что последний способ доступен неработающим, самозанятым, имеющим ИП, а также нотариусам. При этом докупать можно не более половины страхового стажа, требуемого для назначения выплат.

Кроме того, увеличить пенсию можно за счет баллов, полученных за уход за пожилым человеком. Этот способ добавляет 1,8 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) ежегодно.

Неработающий трудоспособный гражданин может оформить уход за лицом с инвалидностью первой группы, за ребенком с инвалидностью или человеком в возрасте от 80 лет и за каждый полный год ухода получать 1,8 ИПК, — объяснил Щербаченко.

Кроме того, можно вложить пенсионные накопления в материнский капитал, а также отсрочить получение выплат. Если сделать это, то размер пособия будет больше. Увеличить пенсию поможет оформление регистрации в Москве, где минимальный размер выплат достигает почти 17 тысяч рублей.

Эксперт напомнил, что для получения пенсии необходим индивидуальный пенсионный коэффициент в размере 28,2. При этом страховой стаж должен быть не менее 15 лет.

Ранее россиянам также предложили прийти в НПФ и открыть новый вид счета — сберегательный. Туда можно будет перевести накопительную часть пенсии из этого или другого НПФ.