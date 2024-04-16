Мне 40 лет: что нужно сделать, чтобы получать большую пенсию

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Россияне в возрасте от 40 лет все чаще задумываются о будущей пенсии. Многие, кто начал откладывать деньги в 45, считают, что лучше было бы сделать это в 37. Что можно сегодня сделать для увеличения будущей пенсии, вместе со СберНПФ разбирался NEWS.ru.

В каком возрасте люди начинают думать о пенсии

Еще в 2017 году в США американский банк Wells Fargo провел исследование и пришел к выводу, что миллениалы, то есть молодые люди от 22 до 35 лет, реже других возрастных групп задумываются о старости и средствах, на которые они будут жить в это время.

Согласно исследованию, наибольший процент людей, откладывающих какую-то часть дохода на пенсионные накопления, — среди представителей поколения X (рожденных в 1965–1981 годах). Доля таких респондентов составляет 73%. На втором месте — представители поколения беби-бумеров (рожденных в 1946–1964 годах). Из них 72,6% сообщили, что откладывают деньги на пенсию. А вот доля миллениалов, которые ежемесячно направляют часть заработка на пенсионные накопления, составляет 61,4%.

Какие пенсии получают россияне сейчас

Власти стараются обеспечивать рост пенсий не ниже уровня официальной инфляции. По итогу прошлого года Минэкономразвития России прогнозировал ее в 7,5%. И именно на такую величину проиндексировали пенсии с 1 января 2024 года. Кроме того, с этой же даты стоимость одного пенсионного коэффициента равняется 133,05 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии (обычной пенсии по старости) — 8134,88 рубля.

В результате средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличился на 1,6 тысячи рублей и составил 23,4 тысячи рублей вместо ранее планировавшихся 22,8 тысячи. То есть из-за очередного роста курса доллара и ускорения инфляции летом и в сентябре 2023 года к пенсиям в 2024 году добавят лишь на 600 рублей больше, чем планировали.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сколько россияне хотят получать на пенсии

Среднестатистический работающий россиянин после выхода на пенсию хотел бы получать выплату в 47,6 тысячи рублей, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob. Для этого, как уже рассчитывал специально для NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, нужно за время трудового стажа набрать не менее 343 пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов, ИПК).

За год работы можно получить не больше 10 ИПК, то есть нетрудно подсчитать, что для пенсии такого размера нужно работать «в белую» 35 лет. И зарплата при этом должна быть не меньше 150 тысяч рублей в месяц, поскольку официальный заработок в 30 тысяч рублей сегодня дает только 1,9 ИПК в год, анализирует Деев.

Второй возможный путь — воспользоваться накопительной частью пенсии. Если за время работы удастся скопить на счете 5,5 миллиона рублей, то в старости как раз можно будет рассчитывать на прибавку к страховой пенсии примерно в 36 тысяч рублей в месяц, говорит Деев.

Другие эксперты также предлагают часть доходов с текущих зарплат инвестировать в акции и облигации, потому что доходы от игры на бирже, а также от дивидендов и купонных выплат в долгосрочном плане превысят инфляцию. Впрочем, в период геополитических рисков многие эксперты не рекомендуют неопытным инвесторам выходить на российскую биржу. Если же человек все же принял такое решение, самыми безопасными активами считаются облигации федерального займа.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как можно повысить пенсию в 2024 году

Прийти в НПФ и открыть новый вид счета — сберегательный — можно будет уже в 2024 году. Туда можно будет перевести накопительную часть пенсии из этого или другого НПФ или Социального фонда и копить ее там или до истечения 15 лет с момента заключения договора о таких сбережениях, или до достижения женщиной (владелицей счета) 55 лет, а мужчиной — 60 лет. После этого возраста участники программы смогут обратиться в НПФ за регулярными выплатами с этого счета, чтобы тратить их уже на текущие нужды.

По механике программа похожа на накопительный счет, только он открывается в негосударственном пенсионном фонде, объясняет NEWS.ru исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина. Деньги на счет также добавляет государство, софинансируя взносы участников программы.

Таким образом, можно получить из бюджета на свой счет до 36 тысяч рублей в год в первые три года, добавляет Пальшина. Кроме того, эти средства будут инвестироваться — преимущественно в государственные и корпоративные облигации. И доход от инвестиций опять же будет поступать на личный счет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как перевести пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений

Программы долгосрочных сбережений сейчас работают в НПФ. Поэтому, если накопительная часть пенсии хранится в одном из НПФ, перевести их в программу проще и быстрее внутри одного фонда. Для этого понадобится подать соответствующее заявление. Но если по каким-то причинам хочется перевести деньги из одного НПФ в другой, говорит Пальшина, то сначала надо в этом новом фонде заранее открыть программу долгосрочных сбережений. А уже потом переводить туда деньги из прежнего фонда.

Если же пенсионные накопления хранятся в Социальном фонде России (СФР), сначала нужно перевести их в выбранный НПФ. Для этого нужно заключить с ним договор об обязательном пенсионном страховании и подать в СФР заявление о переводе средств.

Есть два способа перевести пенсионные накопления из СФР в НПФ: переход и досрочный переход. «При обычном переходе деньги переведут в выбранный человеком фонд через пять лет. При этом сохранится весь инвестиционный доход, который заработал предыдущий страховщик», — объясняет Пальшина.

Провести процедуру быстрее можно через досрочный переход, добавляет она. Так пенсионные накопления попадут в выбранный фонд уже на следующий год. Правда, есть риск потерять часть инвестиционного дохода. «Перед переходом изучите все детали и проконсультируйтесь с текущим страховщиком», — советует Пальшина.

После того как накопления придут в НПФ, останется там же подать заявление на перевод этих средств на программу долгосрочных сбережений.

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