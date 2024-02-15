Россиянам назвали ситуации, когда нужно перезагрузить телефон Аналитик Ульянов: перезагрузка телефона может помочь в случае торможения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если телефон начинает подтормаживать, можно попробовать его перезагрузить, рассказал аналитик Владимир Ульянов. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что иногда в оперативной памяти накапливается лишняя информация, которую не удается удалить стандартными методами. В таких случаях полезна перезагрузка смартфона.

Можно периодически использовать перезагрузку устройства, если оно начинает подтормаживать. Иногда в оперативной памяти накапливается мусор, который не всегда очищается стандартными средствами. Поэтому такая перезагрузка бывает полезна, — пояснил Ульянов.

Также можно выключить телефон, если садится аккумулятор. Это позволит снизить потребление и сохранить остатки батареи. Аналитик добавил, что современные смартфоны рассчитаны на непрерывную работу, поэтому необходимости выключать их или периодически перезагружать нет.

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов ранее рассказал, что в большинстве случаев использование подходящей зарядки для смартфона считается безопасным, но существуют исключения. Он подчеркнул, что обычно телефон не может принять «лишний» заряд от более мощного зарядного устройства.