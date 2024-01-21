Эксперт развеял популярный миф о смартфонах Эксперт Шутов: для зарядки телефона можно использовать более мощные устройства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов, рассказал агентству ПРАЙМ, что в большинстве случаев использование подходящей зарядки для смартфона считается безопасным, но существуют исключения. Он подчеркнул, что обычно телефон не может принять «лишний» заряд от более мощного зарядного устройства, так как он заряжается лишь до уровня, предусмотренного производителем.

В случае использования менее мощного адаптера, проблем также не возникает, за исключением возможной необходимости большего времени для зарядки. Исключением является использование недорогих и несертифицированных зарядных устройств.

Это может привести к быстрому износу и перегреву аккумуляторов. Василий Шутов подчеркнул, что возможны проблемы с передачей данных и даже риск возгорания из-за низкокачественной сборки в таких устройствах.

Ранее в Иркутской области 13-летней девочке оторвало кисти рук взрывом. Подросток также получила множественные рваные раны головы, грудной клетки, живота и ног. По версии родителей, взрыв спровоцировало зарядное устройство от телефона, но в ФСБ усомнились, что оно могло привести к таким тяжелым последствиям.