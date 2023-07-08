Россиянам назвали самые распространенные непищевые аллергены Главврач Химкинской больницы Мирзонов: чаще всего у человека развивается аллергия на пыль, шерсть и лекарства

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Наиболее распространенными непищевыми аллергенами являются пыльца растений, домашняя пыль, плесень, шерсть животных и перья птиц, сообщил NEWS.ru главврач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов. Медик добавил, что организм также может отреагировать на вещества, передаваемые через укусы насекомых, лекарственные препараты и металлы.

Аллергия — это реакция иммунной системы на вещества, воспринимаемые как вредные для организма, но они на самом деле безвредны. Наиболее распространенными непищевыми аллергенами являются: пыльца растений, домашняя пыль, плесень, шерсть животных и перья птиц, вещества, передающиеся через укусы насекомых, лекарственные препараты, металлы и так далее, — добавил Мирзонов.

Ранее Мирзонов заявил, что в «большую восьмерку» пищевых аллергенов входят коровье молоко, куриные яйца, соя, арахис и другие орехи, пшеница, рыба и другие морепродукты. Кроме упомянутых продуктов, беременным и кормящим женщинам стоит исключить из рациона землянику и мед, особенно при наличии соответствующих аллергий.

По его словам, для лечения и вторичной профилактики следует принимать в том числе антигистаминные препараты и глюкокортикостероиды, а также избегать контакта с аллергеном и проводить иммунотерапию.