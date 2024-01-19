Россиянам назвали органы, поражение которых вызывает горечь во рту Гастроэнтеролог Феклистова: горечь во рту по утрам говорит о проблемах с ЖКТ

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Горечь во рту по утрам практически всегда говорит о проблемах с органами ЖКТ, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Видновской КБ Анастасия Феклистова. Она отметила, что подобное состояние, при отсутствии влияния препаратов и заболеваний других систем организма, говорит о нарушениях в работе желчевыводящих путей, желудка и двенадцатиперстной кишки.

Данный симптом чаще всего указывает на патологию желчевыводящих путей, расстройство двигательной активности желудка и двенадцатиперстной кишки, заброс желудочного содержимого в пищевод. Почему так происходит? Желчь — важный компонент пищеварения, большая часть желчи синтезируется клетками печени, причем этот процесс непрерывен. Из этого следует, что только значимые патологии печени могут привести к изменениям ее образования и оттока из нее, — подчеркнула медик.

Собеседница добавила: за выделение желчи отвечают желчевыводящие протоки и желчный пузырь, служащий для нее резервуаром. По ее словам, далее вещество выделяется в двенадцатиперстную кишку, чаще всего на прием пищи. По ее словам, нарушение этих этапов выделения желчи наиболее вероятно могут стать причиной горечи во рту.

Это происходит в связи с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как язвенная болезнь, гастриты, холециститы, желчекаменная болезнь и т. д. Но чаще всему виной так называемые функциональные расстройства — расстройство моторики и чувствительности клеток к воздействиям, без структурных и воспалительных изменений, — подытожила Феклистова.

Ранее гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала, что при гастрите и язве желудка пациентам стоит выбирать нежирные сорта рыбы, например, треску или морского окуня. По словам врача, рыба с высоким содержанием жиров может оставаться в рационе, но ее употребление должно быть ограничено, поскольку жирная еда провоцирует тяжесть и тошноту после приема пищи.