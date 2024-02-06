Россиянам назвали обязательные процедуры после незащищенного секса Гинеколог Герман: незащищенный секс требует срочной дезинфекции половых органов

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После незащищенного секса необходимо в ближайшие два часа принять меры для снижения вероятности заражения инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), рассказала NEWS.ru гинеколог Наталья Герман. По ее словам, мужчине и женщине необходимо провести туалет половых органов с мылом, а также обработать их раствором хлоргексидина.

После полового акта без презерватива женщине нужно в течение 15 минут, помочиться и обработать наружные половые органы с мылом и водным раствором хлоргексидина или мирамистина. Мужчине — обработать уретру, анальное отверстие с введением небольшого количества раствора хлоргексидина или мирамистина внутрь. После орального контакта полость рта и горло прополоскать хлоргексидином или любым раствором антисептика для орошения слизистой оболочки, — добавила Герман.

Собеседница подчеркнула, что в первые сутки после полового контакта женщине необходимо обратиться к акушеру-гинекологу, мужчине — к врачу-урологу.

Онколог Руслан Басанов ранее рассказал, что эякуляция способствует удалению из организма веществ, провоцирующих развитие рака простаты. В связи с этим врач посоветовал мужчинам не пренебрегать половой жизнью при лечении этого недуга.