Россиянам назвали места, где можно подцепить клещей «360»: в смешанных и лиственных лесах можно подцепить клещей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клещей можно подцепить в смешанных и лиственных лесах, где густая трава, пишет «360». Уточняется, что паразиты любят места, сохраняющие влажность.

В лиственных и смешанных лесах влажность остается из-за того, что густая листва не пропускает солнечные лучи. Также клещи часто собираются у обочин лесных дорожек и троп. Их привлекает запах людей и животных, которые ходят по этим дорожкам. Кроме того, есть отдельный вид клещей, обитающих на лугах. Они поджидают свою жертву, прячась в густой траве.

Чтобы чувствовать себя в безопасности, при походе в лес рекомендуется надевать закрытую одежду из плотной ткани из светлого или однотонного цвета. Тогда паразит не сможет прокусить одежду, и его проще будет заметить на ткани. Нельзя забывать про голову, ее необходимо укрыть шапкой, капюшоном или косынкой. Также биолог Вадим Марьинский посоветовал обрабатывать одежду специальными репеллентами.

Лучше иметь отдельный комплект для выхода в лес, который уже обработали репеллентом. Но лучше побрызгать на него перед выходом, — объяснил биолог.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что нашествие клещей на регионы России нормально для весеннего сезона. Однако, по словам эксперта, количество этих членистоногих растет с каждым годом, и они могут встречаться не только в сезон. Кроме того, специалист обратил внимание на то, что переносимые клещами инфекции все чаще фиксируются в ранее неэндемичных регионах.