Россиянам назвали лучшую процедуру для своевременного обнаружения тромбов Диагност Латыпова: главный способ вовремя обнаружить тромб — сделать УЗИ сосудов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главным способом вовремя обнаружить тромб является проведение ультразвукового исследования сосудов (УЗИ), рассказала NEWS.ru врач функциональной диагностики Гульшат Латыпова. Она отметила: УЗИ также позволяет определить возраст сгустков.

Основной способ обнаружения тромбоза — УЗИ сосудов. Есть признаки, позволяющие определить приблизительный возраст тромба на УЗИ у многих пациентов. В течение первых нескольких дней после формирования тромб выглядит гипоэхогенным, а со временем становится более эхогенным (ярким). В одних случаях тромб только частично заполняет просвет сосуда, в других случаях наблюдается полная окклюзия, — добавила Латыпова.

Эксперт подчеркнула, что в таких случаях лечащий врач может прописать разжижающие кровь средства или предотвращающие образование тромбов медикаменты. По ее словам, подобные недуги также лечатся путем установки стентов для открытия заблокированных сосудов.

Лечение лекарствами, разжижающие кровь или предотвращающие образование тромбов, а также использование стентов для открытия заблокированных сосудов. Профилактика включает в себя отказ от курения и алкоголя, снижение веса, активный образ жизни, сбалансированную еду, — подытожила Латыпова.

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