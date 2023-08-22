Россиянам назвали лучшие способы расслабить позвоночник Терапевт Тимощенко: позвоночник разгрузят плавание, удобный матрас или йога

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Нагрузка с позвоночника лучше всего снимается во время плавания, занятий йогой, а также во время сна на правильно подобранном матрасе, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Медик подчеркнула, что от растяжения мышц спины на турнике лучше отказаться лицам с недостаточной физподготовкой, а также с соответствующими заболеваниями или лишним весом.

Занимайтесь йогой, растягивая и расслабляя позвоночник статическими нагрузкам, плавайте как на спине, так и на животе разными стилями — оно прекрасно расслабляет напряженные мышцы и укрепляет мышечный каркас, выполняйте специальные упражнения — «кошечка», «поза эмбриона», положение лежа на спине с приподнятыми ногами, — отметила Тимощенко.

По ее словам, способ плавания зависит от выявленных проблем с позвоночником: «при выраженном болевом синдроме при остеохондрозе рекомендуется чередовать плавание на спине и на животе, при грыже с целью снижения нагрузки и растяжения мышц полезно плавание на спине».

Занятия йогой, позволяющие расслабить и растянуть напряженные мышцы за счет статических нагрузок, в сочетании с правильным дыханием являются прекрасным способом расслабления мышц. А вот от растяжения мышц спины на турнике лучше отказаться лицам с недостаточной физической подготовкой, а также с заболеваниями спины или лишним весом, — подытожила Тимощенко.

Ранее нутрициолог Елена Новикова рассказала NEWS.ru, что массаж способен «существенно улучшить состояние пациента» с грыжей позвоночника, так как во время процедуры позвоночник растягивается, в результате чего сдавливание нервных окончаний прекращается. Она подчеркнула, что результат становится заметен после первого сеанса.