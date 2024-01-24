Россиянам назвали лучшие способы с пользой провести время в пробке Психолог Алексеева: в пробке лучше всего размять суставы или почитать книгу

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Лучшими вариантами провести время в пробке являются суставная гимнастика, дыхательные упражнения для снятия стресса, а также прослушивание аудиокниги, рассказала NEWS.ru психолог Маргарита Алексеева. Она подчеркнула, что трафик, если позволяют технические средства, не станет помехой для участия в деловых встречах и совещаниях по видеосвязи. Собеседница отметила, что любые занятия не должны отвлекать водителя от происходящего на дороге.

В пробке полезны дыхательные упражнения. Самые простые, например, вдох и выдох на пять-шесть счетов. Снижает тревожность, волнение, злость. Суставная гимнастика: круговые движения шеей, в запястьях, локтях, поднимайте и опускайте плечи. Если у вас рабочее время, то современные средства связи позволяют быть даже на совещаниях в режиме онлайн. Если пробка стоит и не двигается вообще, разворачивайте мобильный офис, — добавила Алексеева.

По ее словам, если высока вероятность, что пробка в ближайшие 40–60 минут не рассосется, то лучше посмотреть фильм или сериал, но не новый, так как премьеры отвлекут слишком много внимания. Алексеева отметила, что точно не стоит включать триллеры и «ужастики».

Если высока вероятность, что в ближайшие минут 40--60 пробка не начнет двигаться, включите фильм. Но не новый и точно не с захватывающим сюжетом. Вы переключите все внимание на фильм, и, если ситуация изменится, может быть, будет трудно сразу включиться в движение. Точно не ужасы и не триллер. С аудиокнигой то же самое, — подытожила Алексеева.

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