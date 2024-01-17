Невролог назвала неожиданный ранний симптом деменции Врач Танашян: склонность к черному юмору может быть ранним признаком деменции

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Одним из ярких признаков начинающейся нейродегенеративной деменции является склонность человека к черному юмору, рассказала в беседе с aif.ru заместитель директора Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Маринэ Танашян. По ее словам, еще одним симптомом начинающегося заболевания является потребность в помощи.

Как рассказала специалист, для распознания деменции необходимо поговорить с пациентом или его родными. Если человек теряет способность обслуживать себя самостоятельно, например, оплачивать квитанции ЖКХ или ходить в магазин, это может стать причиной для постановки диагноза. Главными критериями заболевания являются снижение памяти, внимания, мотивации, человек становится апатичным, утрачивает интерес к прежним увлечениям, игнорирует близких, перестает уделять внимание личной гигиене, в поведении возникают такие изменения, как внезапная агрессивность и асоциальные выпады.

Невролог назвала деменцию социальной проблемой и подчеркнула, что такие люди не должны быть одиноки. Эксперт пояснила, что малые симптомы когнитивных расстройств являются предвестниками деменции, и призвала обращаться к врачу, не дожидаясь крайних проявлений.

Ранее Танашян рассказала, что развитие деменции могут спровоцировать различные вирусы, в том числе COVID-19. Специалист подчеркнула, что снижение памяти, ухудшение внимания и «туман в голове» являются стандартными признаками перенесенной коронавирусной инфекции.