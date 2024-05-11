Россиянам назвали главные причины отказа от просмотра Евровидения-2024 Депутат Говырин: россияне не должны смотреть Евровидение, особенно дети

Фото: Jens BÃttner/dpa/Global Look Press

Бэмби Таг из Ирландии с песней «Doomsday Blue» на сцене конкурса песни Евровидение

Россияне, особенно дети, не должны смотреть музыкальный конкурс «Евровидение», высказал мнение в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Он считает, что шоу является «аморальной безвкусицей».

Евровидение стало конкурсом фриков, зачастую непонятного пола. Шоу является аморальной безвкусицей, продвигаемой крупнейшими СМИ и политиками Запада. Нашим гражданам лучше не смотреть эти зрелища в открытых источниках, особенно детям, — считает Говырин.

Парламентарий заявил, что для РФ главной задачей является «продвижение и защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Он объяснил, что данный аспект должны отстаивать минимум 80% проектов в сфере культуры и искусства.

Для нас сейчас ключевая цель, поставленная президентом России, это продвижение и защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, она должна быть в рамках не менее 70 процентов проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государством. И не менее 80 процентов — к 2036 году, — подытожил Говырин.

Ранее музкритик Евгений Бабичев предположил, что победу на Евровидении одержит участник от Хорватии Марко Пуришич. По его мнению, в список фаворитов также можно включить швейцарца Немо Меттлера, но у него достаточно сложная песня, состоящая сразу из нескольких частей.