Россиянам назвали главные ошибки при общении с коллегами Эксперт по этикету Свежакова: коллеге-женщине целовать руку недопустимо

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Приветствуя коллегу-женщину совершенно недопустимо целовать ей руку, рассказала в беседе с «Москвой 24» эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова. По словам специалиста, в деловом общении не нужно делать акцент на половой принадлежности коллег. Например, протягивая для рукопожатия руку мужчинам, стоит так же поздороваться и с женщинами.

Допустим, стоит на конференции компания мужчин. Среди них есть также женщина. Подходит новый мужчина, с каждым здоровается, обменивается рукопожатиями. Но когда встречает женщину, просто кивает или целует ей руку. Этого, конечно, делать не нужно. Если уже начали обмениваться рукопожатиями, то и женщине тоже протяните руку и покажите, что вы ее уважаете как профессионала, — пояснила специалист.

Еще одной ошибкой при деловом общении является привычка первым инициировать рукопожатие. По словам Свежаковой, нельзя поздороваться и сразу протянуть руку. Это должен сделать тот, кто выше по статусу, поскольку именно он решает, хочет он, чтобы его трогали, или нет.

Эксперт по репутационному имиджу и современному этикету Анастасия Перевалова ранее посоветовала: слишком громко разговаривающих по телефону коллег лучше тактично призвать пользоваться мессенджерами или соцсетями. Она отметила, что «шумного» сотрудника можно вызвать на беседу тет-а-тет и объяснить, что он мешает окружающим.