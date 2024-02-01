Назван способ заставить коллегу не разговаривать громко в офисе Имидж-эксперт Перевалова: слишком шумных коллег лучше «отправить» в мессенджеры

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Слишком громко разговаривающих по телефону коллег лучше тактично призвать пользоваться мессенджерами или соцсетями, рассказала NEWS.ru эксперт по репутационному имиджу и современному этикету Анастасия Перевалова. Она отметила, что «шумного» сотрудника можно вызвать на беседу тет-а-тет и объяснить, что он мешает окружающим.

Например, обратиться к коллеге с такой формулировкой: прошу прощения, но я был бы тебе признателен, если бы ты тише говорил по телефону, многих отвлекает разговор от работы, да и мы становимся невольными слушателями твоих личных вопросов. Или лучше общайся по рабочим вопросам в мессенджере или соцсетях, — привела пример Перевалова.

Она подчеркнула, что лучший способ решить «все проблемы в коллективе» — это попросить сотрудников анонимно изложить все свои претензии по поводу поведения коллег и пригласить специалиста по этикету. По ее словам, допускается введение в компании строгих правил, касающихся организации рабочего процесса, в том числе запрет на громкие разговоры по телефону.

Есть вариант составить список правил поведения на рабочем месте, здесь и про громкость разговора по телефону, и про личные разговоры, и про общение в мессенджерах, чатах компании, и про внешний вид, ароматы, — подытожила Перевалова.

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