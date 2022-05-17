Россиянам назвали главные критерии успешности Психолог Колосова назвала главные критерии успешности человека

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Кандидат психологических наук Светлана Колосова в беседе с NEWS.ru назвала критерии, по которым человек считает себя успешным. Согласно данным ВЦИОМа, к таковым относят себя 67% россиян. По словам эксперта, успех является внешним выражением, которое можно посчитать.

Это действия, которые ты за жизнь осуществил, и они считанные. Это количество детей, количество квадратных метров в квартире, их наличие или отсутствие, это какая машина, должность, насколько ты выглядишь. Все эти параметры можно визуализировать, снять на видео и предъявить миру. Начиная с банальных вещей, — замужем или не замужем, получил высшее образование, написал книгу или нет. Этих критериев много в зависимости от места проживания, сферы деятельности. Количество путешествий за границу или хобби могут быть таковым критерием успешности, — объяснила Колосова.

По её мнению, нельзя путать понятия успеха и счастья, так как это абсолютно неравные критерии. Психолог отметила, что очень успешные люди бывают крайне несчастными.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса об успешности и успешных людях. Согласно его результатам, россияне чаще относят себя к успешным людям (67%), чем наоборот (24%). При этом точно успешным назвал себя каждый десятый (11%), а вот точно неуспешным — в два раза меньше (5%). В опросе поучаствовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.