Россиянам напомнили об опасности купания в фонтанах Терапевт Кузьменко: купание в фонтане может вызвать аллергическую реакцию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России 2 августа празднуется День Воздушно-десантных войск. Некоторые десантники, следуя традиции, купаются в фонтанах. В преддверии праздника терапевт Филипп Кузьменко в беседе с «Радио 1» напомнил, что такое развлечение чревато аллергическими реакциями и раздражением кожи из-за химических веществ, которые используются для поддержания чистоты. Кроме того, существует риск подхватить кишечную инфекцию.

Эту воду не стоит пить, потому что она может быть загрязнена и можно подхватить какую-нибудь кишечную инфекцию, — предостерег специалист.

Терапевт уточнил, что многие люди решают окунуться в фонтане, когда выпьют спиртное. Врач предупредил, что в состоянии алкогольного опьянения человек легко теряет ориентацию в пространстве и рискует поскользнуться.

Люди не отдают отчет в своих действиях, у них нарушается координация, оценка обстановки. В таком состоянии естественно они бьются всеми частями тела обо все, что попадается у них на пути и так или иначе попадают в больницы, — заключил Кузьменко.

Врач-терапевт Ольга Минина ранее предупредила, что в морской воде можно заразиться не только ротавирусной и энтеровирусной инфекциями, но и гепатитом А и кишечной палочкой. По ее словам, чтобы уменьшить риски, лучше посещать отдаленные пляжи.