Россиянам напомнили об опасности гриппа группы А Врач Мескина: грипп группы А может быстро поразить дыхательные пути

Грипп группы А стремительно развивается и может за несколько часов поразить дыхательные пути, предупредила врач-инфекционист Елена Мескина. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что он считается доминирующим видом, но редко приводит к летальным исходам.

У него не особо высоки летальность или риск смерти. Но при любом виде гриппа есть вероятность летальных исходов. <...> При этом развивается болезнь стремительно и за 8–12 часов может поразить весь респираторный тракт человека, — уточнила инфекционист.

При любом вирусе гриппа от момента заражения до появления симптомов проходит не очень много времени, отметила врач. Заражению гриппом группы А наиболее подвержены дети, так как их иммунитет еще не до конца сформирован, и люди с хроническими заболеваниями, в том числе болезнями сердца, легких и ожирением.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ранее сообщил, что дети, следовавшие с отдыха в поезде Тюмень — Адлер, заболели гриппом А и ОРВИ. Он также подтвердил, что во время поездки умерла 12-летняя девочка. Профильные ведомства и полиция выясняют причины и обстоятельства трагедии. Состояние остальных детей удовлетворительное, они находятся под присмотром врачей и специалистов Роспотребнадзора.