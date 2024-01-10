Россиянам напомнили о вреде злоупотребления холодцом Диетолог Стародубова: холодец может спровоцировать сахарный диабет

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Злоупотребление холодцом повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета, проблем с органами желудочно-кишечного тракта и суставами, предупредила диетолог Антонина Стародубова. В беседе с «Москвой 24» специалист уточнила, что это связано с содержанием в блюде насыщенных жиров и соли.

Избыточное потребление насыщенных жиров и пищевой соли повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов, — отметила врач.

Диетолог предупредила, что при проблемах с ЖКТ, сердечно-сосудистых заболеваниях и болезнях почек лучше полностью исключить наваристые бульоны и блюда на их основе, в том числе холодец. При отсутствии противопоказаний можно употреблять не более 100 г холодца. Лучше всего добавлять в блюдо при приготовлении желатин и отдавать предпочтения диетическим сортам мяса.

Врач-диетолог Наталья Павлюк ранее рассказала, что холодец представляет собой «усиленный бульон» и положительно влияет на здоровье суставов и качество кожи человека. По ее словам, блюдо содержит большое количество белков, благодаря чему оно полезно для соединительной ткани.