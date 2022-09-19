Россиянам напомнили о «треугольнике смерти», где нельзя выдавливать прыщи Косметолог Анчикова предостерегла россиян от выдавливания прыщей в «треугольнике смерти»

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Привычка выдавливать прыщи на лице чревата воспалительными процессами, рубцами и сепсисом, рассказала NEWS.ru косметолог и врач-дерматолог Екатерина Анчикова. Она напомнила россиянам о так называемом треугольнике смерти на лице — вокруг носа и губ, где подобные манипуляции с угрями заканчиваются попаданием бактерий и гноя в кровеносные сосуды, сообщающиеся с головным мозгом.

Часто приходят молодые люди и жалуются после самостоятельного выдавливания на воспаление и сколотые рубцы. Я не утверждаю, что нельзя выдавливать. Есть определенные ограничения. Например, не каждый прыщ можно выдавить. Есть на лице так называемый треугольник смерти (вокруг носа и губ. — NEWS.ru), прыщики на котором трогать руками категорически запрещается из-за близкого расположения сосудов, сообщающихся с головным мозгом. И в случае разрыва капсулы с гнойным содержимым и попадания в эти сосуды бактериальной флоры может возникнуть сепсис, — отметила Анчикова.

Она добавила, что известное народное средство против прыщей — зубная паста в качестве «подсушивающего» — является «скорой помощью», когда под рукой ничего нет, например, в походных условиях. По словам косметолога, с ней можно «поэкспериментировать пару раз». Но от применения такого народного средства, как алкоголь в качестве антисептика, Анчикова предостерегла, отметив, что это лишь обезвоживает кожу и провоцирует появление еще большего числа прыщей.

Самым популярным средством среди народных является алкоголь — наследство наших бабушек и мам. Спиртсодержащие напитки — прекрасные антисептики, да. Но на постоянной основе они обезвоживают кожу, а это сигнал сальной железе для усиления работы. Что в итоге? Еще больше становится закупоренного сального секрета и больше прыщей. Не надо экспериментировать над своим молодым и красивым лицом, отдайтесь в руки профессионалов, — подытожила Анчикова.

Ранее косметолог в беседе с NEWS.ru рассказала, как ухаживать за кожей лица в осенний период. По словам Анчиковой, неблагоприятные погодные условия и предстоящий отопительный сезон не лучшим образом отражаются на ее состоянии. Она порекомендовала использовать осенью средства по уходу за кожей, содержащие гиалуроновую кислоту и экстракт алоэ для увлажнения. Кроме того, стоит добавить в свою осеннюю коллекцию косметики те компоненты, которые участвуют в коррекции пигментации, отметила специалист. Например, различные AHA- и BHA-кислоты, ретинол.