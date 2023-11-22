Россиянам напомнили о способах профилактики инсульта Реабилитолог Мавричев: медицинский массаж поможет защититься от инсульта

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Медицинский массаж является одним из действенных способов профилактики инсульта, рассказал врач-реабилитолог Николай Мавричев. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что эта процедура поможет снять напряжение внутренних органов и поддержит их функционирование. Также можно делать самомассаж, чтобы снять спазм.

Для снятия напряжения внутренних органов и поддержания их функционирования необходимо делать специальные медицинские массажи. Самомассаж также поможет снять спазм и восстановит кровоток, — пояснил врач.

Инсульт могут вызывать стресс, курение, переохлаждение и снижение функции желудочно-кишечного тракта. В связи с этим врач советует отказаться от вредных привычек и очищать организм от токсинов. Для этого подойдут разгрузочные дни и диеты. Также стоит включить в рацион больше овощей и фруктов.

Специалист рекомендует разминать болевые точки в шейном отделе. Они расположены с передней и задней стороны шеи. Кроме того, следует давать организму полноценный отдых, особенно в периоды стресса.

Врач-хирург Владислав Шафалинов ранее предупредил, что аневризма представляет опасность для здоровья. По его словам, разрыв аневризмы может привести к инвалидности пациента, в том числе к речевым расстройствам и параличам.