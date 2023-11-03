Россиян предупредили об опасности аневризмы Хирург Шафалинов: разрыв аневризмы может привести к инвалидности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аневризма, при которой расслаиваются стенки сосудов и кровь не может проходить по прямой, а попадает между ними, представляет опасность для здоровья, предупредил врач-хирург Владислав Шафалинов. В разговоре с «Царьградом» специалист уточнил, что разрыв аневризмы может привести к инвалидности пациента, в том числе к речевым расстройствам и параличам.

Наиболее опасны аневризмы там, где они могут разорваться. <...> Бывает, что у молодых людей случились травмы или произошел спонтанный разрыв аневризмы с инфарктом головного мозга или с инсультом. И это ведет уже к инвалидизации пациента, — пояснил врач.

Выявить наличие аневризмы можно при помощи различных видов томографии или графическим исследованием. Хирург уточнил, что для точности диагноза обычно проводится ангиография. Пациенту, у которого выявили аневризму, рекомендуется посетить хирурга. Он поможет определить, можно ли провести операцию.

Шафалинов посоветовал обращать внимание на неврологическую симптоматику при наличии аневризмы головного мозга. Среди признаков, при которых стоит вызвать скорую, специалист называет нарушения речи, перекос лица и парестезии в руках или ногах.

Врач-гастроэнтеролог Никита Харлов ранее предупредил, что металлический привкус во рту может появиться на фоне различных проблем со здоровьем, в том числе из-за кровотечения в пищеводе или язвы в желудке. По его словам, также вкус возникает из-за кашля с кровью.