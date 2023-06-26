Россиянам назвали признаки панического расстройства Психиатр Федоров назвал регулярные панические атаки признаком расстройства

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Регулярные эпизоды иррационального страха и тревоги, которые сопровождаются неприятными телесными ощущениями, такими как учащенное сердцебиение, дрожь, нарушение дыхания, могут говорить о наличии панического расстройства, предупредил врач-психиатр Сергей Федоров. Он рассказал РИАМО, что панические атаки могут варьироваться от нескольких случаев в год до нескольких в день.

Паническое расстройство характеризуют эпизоды панических атак, которые возникают беспричинно и повторяются регулярно. Частота возникновения приступов паники для постановки диагноза «паническое расстройство» может варьироваться от нескольких случаев в год до нескольких раз в день, — пояснил специалист.

По словам психиатра, признаками расстройства также могут быть тахикардия, ощущение нехватки воздуха, головокружение и повышенное потоотделение. Продолжительность панических атак обычно составляет от нескольких минут до получаса. Еще одним симптомом является непредсказуемый характер возникновения панической атаки и тревога из-за ожидания очередного приступа.

Федоров подчеркнул, что отсутствие лечения сильно ухудшает качество жизни и может привести к невозможности жить в социуме. Психиатр призвал корректировать состояние. Он добавил, что чаще всего расстройство проявляется у женщин в молодом возрасте. Помочь может психотерапевтическая работа с пациентом и прием антидепрессантов по рекомендации врача.

Психотерапевт Жанна Гарданова ранее посоветовала переключиться на любой внешний компонент при панической атаке в самолете. По ее словам, для этого можно воспользоваться бумажным пакетом, чтобы подышать, или умыться холодной водой.