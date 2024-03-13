Россиянам напомнили, как защититься от клещевого энцефалита Роспотребнадзор: своевременная прививка защитит от клещевого энцефалита

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Чтобы защититься от клещевого энцефалита, важно своевременно поставить прививку от данного заболевания, напомнили специалисты Роспотребнадзора по Красноярску. В ведомстве уточнили, что существуют две схемы вакцинации: экстренная и стандартная, пишет «МК в Красноярске».

Как уточнили специалисты, стандартная вакцинация включает три прививки. Две первые инъекции ставятся с интервалом один — семь месяцев. Третья прививка, или ревакцинация, проводится спустя еще 5–13 месяцев.

Экстренная вакцинация делается быстрее. Первые две прививки необходимо поставить с интервалом в две недели или один месяц. Пройти ревакцинацию при этом следует через год. В Роспотребнадзоре добавили, что прививка не защитит от клещевого энцефалита навсегда. В связи с этим следует обновлять ее каждые три года.

Врач-отоларинголог Дарья Харина ранее рассказала, что заползшее в ухо насекомое не может проникнуть в мозг. Тем не менее, по ее словам, ситуация может быть опасной, так как насекомое в ухе способно спровоцировать воспаление и стать причиной диффузного отита. Если в слуховой проход заполз клещ, то велика вероятность, что он присосется к стенке прохода или к барабанной перепонке, а это чревато энцефалитом или боррелиозом.