Россиянам напомнили, как защитить верхнюю одежду от плесени Технолог Ершова посоветовала проветривать верхнюю одежду

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Чтобы защитить верхнюю одежду от плесени, нужно проветривать ее, если она долго находится на хранении в шкафу, посоветовала доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова. В беседе с LIFE.ru она пояснила, что микроспоры формируются в условиях закрытого пространства и повышенной влажности.

Микроспоры плесени и микробов, которые могли попасть на одежду, размножаются в условиях закрытого пространства и повышенной влажности. Это испортит внешний вид, у одежды появится неприятный запах, — отметила технолог.

Ершова уточнила, что плесень может также способствовать возникновению аллергии и заболеваний, связанных с поражением дыхательных путей. По словам эксперта, перед укладкой на хранение одежду нужно почистить и просушить. Технолог уточнила, что плесень не любит кислую среду и высокую температуру. Если же микроспоры на пальто или куртке появились, можно воспользоваться народными методами, чтобы от них избавиться. Технолог советует очистить плесень содой, лимонным соком или уксусом, а после застирать с мылом или порошком.

Ершова напомнила, что также в шкафу могут заводиться моли. Предотвратить их появление можно, если упаковать куртки в вакуумные пакеты, внутрь которых следует положить лаванду.

РЭО совместно с Министерством природных ресурсов и экологии ранее начал рассматривать возможность запретить выбрасывать одежду в мусорные контейнеры. Эксперты предлагают в качестве альтернативы сдавать изношенную одежду обратно в розничные магазины.