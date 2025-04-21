Россиянам напомнили, как не нарваться на штраф из-за рыбалки Юрист Русяев: рыболовам нужно изучить действующие региональные правила

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина с удочкой на набережной Невы

Рыболовам необходимо изучить действующие региональные правила для того, чтобы не получить штраф за ловлю рыбы, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев. По словам юриста, ограничения могут различаться в зависимости от области, что часто приводит к путанице.

Прежде всего рыболову стоит заранее ознакомиться с действующими региональными правилами рыболовства. В разных субъектах Федерации сроки запрета на ловлю, допустимые нормы вылова и перечни разрешенных снастей могут отличаться. Нередко путаница возникает именно из-за игнорирования этих различий. Кроме того, существует перечень мест, где ловля рыбы запрещена вне зависимости от времени года. К ним относятся участки водоемов вблизи гидротехнических сооружений, рыбоводных заводов, а также фарватеры и охранные зоны, — сказал Русяев.

Он добавил, что объем улова, как правило, ограничен пятью килограммами на одного человека в сутки. При превышении этого лимита без соответствующего разрешения, отметил Русяев, возможна конфискация всей пойманной рыбы и наложение штрафа. Кроме того, уточнил юрист, запрещено создавать преграды на пути миграции рыбы или использовать более десяти крючков на одного рыболова.

С юридической точки зрения основное внимание при квалификации правонарушения уделяется нескольким ключевым признакам: место и время ловли, используемые орудия, вид выловленных организмов и причиненный ущерб. Например, использование сетей, взрывчатых веществ или электричества может автоматически перевести дело из административного русла в уголовное. То же самое касается рыбалки в период нереста, на особо охраняемых территориях или с выловом видов, занесенных в Красную книгу. Даже если сам по себе улов был невелик, такие обстоятельства могут быть достаточными для возбуждения уголовного дела, — добавил Русяев.

Он отметил, что даже случайно выловленная рыба, находящаяся под охраной закона, должна быть возвращена в водоем живой. По словам юриста, неисполнение этого требования влечет за собой ответственность.

Ранее стало известно, что в 2024 году российские суды вынесли приговоры почти двум тысячам нарушителей, занимавшихся незаконной рыбалкой. При этом 44 человека получили тюремные сроки, а остальные выплатили штрафы на общую сумму 24 млн рублей.