Тысячи россиян получили приговоры за незаконную рыбалку Около 2 тысяч россиян получили штрафы или сроки за незаконную рыбалку

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В 2024 году российские суды вынесли приговоры почти двум тысячам нарушителей, занимавшимся незаконной рыбалкой, сообщает РИА Новости. При этом отмечается, что 44 человека получили тюремные сроки, а остальные выплатили штрафы на общую сумму 24 млн рублей.

Речь идет об осужденных по статье 256 УК РФ. Она предполагает наказание граждан за незаконную рыбалку, включая ловлю в местах нереста, в заповедниках или с использованием взрывчатых веществ и химикатов. В 2024 году по этой статье осудили 1953 человека, среди которых не было женщин.

Всего по экологическим преступлениям в России в прошлом году осудили 4733 человека, из которых 251 отправился в колонию, а две тысячи получили условные сроки. Общая сумма штрафов превысила 127 млн рублей.

Ранее правительство России адаптировало Положение о федеральном государственном контроле в сфере рыболовства и охраны водных биологических ресурсов, следует из интернет-портала правовой информации. Постановление с соответствующими изменениями подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, постоянные рейды будут проводиться на внутренних водоемах, а также в зонах водоохранных участков и на прибрежных защитных полосах.