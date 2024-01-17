Россиянам дали совет по выявлению телефонных мошенников IT-эксперт Клименко: отличить мошенников от звонков родных поможет диалог

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отличить звонок телефонных мошенников, которые подделывают голоса родных и знакомых потенциальных жертв с помощью нейросетей, поможет диалог, рассказал в беседе с «Радио 1» IT-эксперт, глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его словам, сегодня ИИ-технологии еще не настолько хорошо развиты, чтобы вести полноценную беседу по телефону.

Когда мы слышим записанный заранее голос, то он звучит по-человечески, но при диалоге начинаются искажения, потому что ответы на эти вопросы не были прописаны в программе изначально. Поэтому старайтесь больше говорить. Чем дольше вы говорите, спрашиваете что-то, тем больше шансов, что вы поймете, с кем разговариваете, — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что чаще всего легендой, используемой «поддельными» родственниками и близкими, становятся неприятные ситуации, в которую они якобы попали — например, задержание полицией за ДТП. Чтобы урегулировать вопрос, у жертвы требуют деньги, однако передавать их ни в коем случае нельзя. Специалист посоветовал в подобных случаях перезвонить человеку, от имени которого был звонок, либо позвонить в полицию.

Ранее в пресс-службе Банка России предупредили о новой схеме обмана россиян, применяемой телефонными мошенниками. Злоумышленники стали подделывать голоса родных и близких потенциальных жертв, используя для имитации голосов специальное программное обеспечение.