Россиян предупредили о схеме мошенничества с подделкой голосов родных

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Телефонные мошенники стали применять новую схему обмана россиян, подделывая голоса родных и близких потенциальных жертв, рассказали РИА Новости в пресс-службе Банка России. Для имитации голосов злоумышленники используют специальное программное обеспечение.

Чтобы вынудить человека сообщить необходимые сведения или совершить денежный перевод, злоумышленники могут выходить на контакт с человеком от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса с помощью специальных программ, — сказали агентству в регуляторе.

Специалисты порекомендовали россиянам избегать размещения личной и финансовой информации в социальных сетях и других открытых ресурсах, не пересылать в мессенджерах сведения из документов и не вводить на сомнительных сайтах свои данные. В случае возникновения сомнений следует связаться с человеком, от имени которого вам звонят, и уточнить у него информацию, посоветовали в ЦБ.

Ранее об использовании мошенниками чужих аудиосообщений для создания поддельных запросов на вымогательство денег рассказал Ваге Закарян. По его словам, аферисты взламывают чужие мессенджеры и социальные сети, извлекают оттуда голосовые сообщения и с помощью нейросетей формируют сообщения с просьбой о помощи, которые направляют родственникам и друзьям потенциальной жертвы. Эксперт отметил, что полностью отказываться от голосовых сообщений не нужно, но важно быть внимательным при передаче важной информации и удалять аудиосообщения по прошествии времени.