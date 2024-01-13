Названа главная опасность голосовых сообщений Эксперт Закарян предостерег от отправки голосовых сообщений из-за мошенников

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Мошенники теперь используют чужие аудиосообщения для создания поддельных запросов на вымогательство денег, заявил эксперт Ваге Закарян в интервью агентству «Прайм». По его словам, аферисты взламывают чужие мессенджеры и социальные сети, извлекают оттуда голосовые сообщения и с помощью нейросетей формируют сообщения с просьбой о помощи, которые направляют родственникам и друзьям потенциальной жертвы.

Устоять против такого количества якобы достоверной информации сможет не каждый, особенно, если он хочет помочь другу, и у него есть такая возможность. Мошенникам удается достигать цели, благодаря новизне технологии, — предупредил Закарян.

Для противодействия этому явлению важно активно распространять информацию и предостерегать пользователей, уверен эксперт. Полный отказ от голосовых сообщений не обязателен, но важно оставаться внимательным при передаче важной информации и удалять аудиосообщения по прошествии времени. Это позволит предотвратить возможность создания фейков мошенниками, заключил Закарян.

Ранее жертвой телефонных мошенников стал летчик-космонавт Герой России Михаил Тюрин. Бортинженер Международной космической станции лишился 10 млн рублей. В середине декабря Тюрину регулярно звонил неизвестный мужчина и представлялся сотрудником полиции. За несколько дней аферисту удалось уговорить летчика-космонавта оформить большой кредит и перевести деньги на «безопасный» счет. Когда Тюрин понял, что его обманули, обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.