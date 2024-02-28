Россиянам дали совет, как защититься от переедания при стрессе Физиотерапевт Антонов: при стрессе стоит съесть протеиновый батончик

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Чтобы избежать переедания во время стресса, следует съесть протеиновый батончик или выпить протеиновый коктейль, посоветовал врач-физиотерапевт Кирилл Антонов. В разговоре с РИАМО специалист подчеркнул, что белок поможет избавиться от чувства голода. Также вместо батончиков можно съесть сырые грецкие или лесные орехи.

Белок уберет чувство голода и закроет запрос на стрессовое переедание. На крайний случай, можно употреблять какие-нибудь сырые, не жареные орехи, типа грецкого, лесного, чтобы, опять же, не переедать, — пояснил физиотерапевт.

Протеиновые батончики благодаря высокому содержанию белка позволяют дольше оставаться сытыми и снижают нагрузку в виде углеводов и дополнительных элементов, которые могут привести к набору лишнего веса. Антонов порекомендовал питаться равномерно с равнозначными интервалами времени, чтобы не появлялось сильное чувство голода.

Врач-диетолог Лиза Афинская ранее рассказала, что здоровое питание, а именно употребление мяса птицы, рыбы, орехов и тофу, обеспечивает дополнительную энергию, которая нужна для преодоления стресса. По ее словам, источники белка также помогают поддерживать стабильный баланс сахара в крови.