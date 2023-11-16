Россиянам дали совет, как сохранить тепло в квартире зимой DIY-эксперт Коршунов: фольга на листе фанеры за батареей поможет сберечь тепло

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В зимний период дополнительная теплоизоляция стен в квартире, граничащих с улицей, поможет снизить проникновение холода, грибка и сырости в дом, рассказал в беседе с РИАМО эксперт по направлению DIY («сделай сам») Александр Коршунов. По его словам, одним из способов сберечь тепло является установка за батареей отопления листа фанеры с наклеенной на него фольгой.

Как пояснил специалист, сделать теплоотражающие экраны довольно просто. Для этого нужно наклеить фольгу на фанеру и установить конструкцию за батареей так, чтобы она не соприкасалась с радиатором. Таким образом, тепло будет использоваться для обогрева жилья, а не внешней стены дома.

Также, по словам эксперта, если помещение находится на первом этаже либо над аркой или проемом, в изоляции от холода поможет утепление пола. Кроме того, значительная часть тепла уходит из квартиры через окна, поэтому Коршунов посоветовал установить герметичные стеклопакеты или устранить все трещины и зазоры в окнах и рамах.

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