Россиянам дали совет, как одеваться в жару Врач Воробьева посоветовала носить в жару одежду из натуральных тканей

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В жаркую погоду лучше носить одежду из натуральных тканей, например изо льна или хлопка, посоветовала заведующая отделением терапии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Татьяна Воробьева. В разговоре с РИАМО она уточнила, что обязательно нужно надевать головные уборы — это поможет избежать солнечного удара и ожогов.

Желательно прикрывать как можно больше тела, чтобы организму было проще сохранить температурный баланс. Обязательно носить головные уборы, чтобы избежать теплового и солнечного ударов, ожогов, — отметила врач.

Врач подчеркнула, что многие люди ошибочно предпочитают оголить как можно больше участков тела в жару. По словам Воробьевой, желательно не носить в жару одежду черного цвета или темных и холодных оттенков. Она пояснила, что такие цвета поглощают солнечные лучи. Это приводит к нагреванию и может повлиять на состояние человека.

Кардиолог Татьяна Оюнарова ранее предупредила, что жаркая погода может быть опасна для гипертоников. По ее словам, при высокой температуре воздуха учащается сердцебиение и дыхание, может появиться одышка, чувство нехватки воздуха, кружится голова, возникает общая слабость, снижается или повышается артериальное давление.