Россиянам дали совет, как не стать жертвой финансовой пирамиды Эксперт по кибербезопасности Мясоедов назвал назойливый маркетинг признаком финансовой пирамиды

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Чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды и не потерять свои сбережения, следует обращать внимание на назойливость рекламы, посоветовал эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов. В разговоре с «360» он уточнил, что хорошим финансовым инструментам не требуется яркий маркетинг, дополнительные звонки, яркие картинки и большое количество баннеров.

Чем более хороший финансовый инструмент, тем меньше ему нужно рекламы, тем легче он сам себя продает. Чем с большей вероятностью это мошенническая схема, тем, соответственно, больше ярких картинок вам будут накидывать в глаза, — пояснил Мясоедов.

По словам эксперта, важным признаком финансовых пирамид является высокая процентная ставка. У инструментов, в которые действительно можно вложиться, она отталкивается от ставки рефинансирования или может быть чуть выше при работе с произвольными активами. Мясоедов предупредил, что высокая доходность увеличивает риски, даже если представители сервиса пытаются убедить в обратном. Подозрения также должны вызывать «прокси-прокладки», через которые пользователю предлагается внести деньги. По словам эксперта, невозможность нормально перевести средства или открыть инвестиционный счет должна настораживать.

Это достаточно утопический финансовый инструмент, долго он существовать даже в рамках экономтеории не может. Поэтому любые финансовые пирамиды — это в любом случае преступные мошеннические схемы, — заключил Мясоедов.

Специалисты банка ранее предупредили россиян о новой мошеннической схеме. Клиентам поступают сообщения с предложением за деньги помочь с обзором фильма, телешоу или оценкой стриминговой площадки. Но чтобы якобы начать зарабатывать, необходимо внести предоплату.