Россиянам дали рекомендации по работе во время жары

https://static.news.ru/photo/186268f6-bc55-11ea-a5ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рабочий день должен быть сокращён, если температура воздуха в помещении достигла высокой отметки. Такие рекомендации работодателям дал Роспотребнадзор.

Если температура в помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса, рекомендуется сократить продолжительность рабочего дня на час, при повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градуса — на четыре часа.

При работах на открытом воздухе, когда температура воздуха достигает 32,5 градуса, продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15–20 минут. При этом суммарно в день специалист не должен проводить за работой на жаре более 4–5 часов. Кроме того, к подобной работе рекомендуется допускать сотрудников от 25 до 40 лет, передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора.

Ведомство рекомендует не допускать обезвоживания организма. Для этого питьевая вода, чай и другие напитки должны быть в достаточном количестве и в доступной близости. Их рекомендуемая температура должна составлять 10–15 градусов.

Роспотребнадзор советует также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма, предусмотрев выдачу подсоленной воды, минеральной щелочной воды, кисломолочных напитков, соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей.

Ранее синоптики предупредили россиян об аномальной жаре в июле практически на всей территории страны. Высокая температура ждёт всю Центральную Россию и Сибирь, особенно Красноярский край. В Москве уже с середины следующей недели температура воздуха преодолеет отметку в 30 градусов, писал NEWS.ru.