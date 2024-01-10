Россиянам дали рецепт похудения после праздников Диетолог Королева: резкое голодание не поможет похудеть после праздников

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Для похудения после новогодних праздников полезно пить больше воды и исключить соленые продукты, а резкое голодание не поможет сбросить вес, рассказала в беседе с НСН диетолог Маргарита Королева. По ее словам, в рационе необходимо оставить мясо, рыбу и сезонные овощи.

Первая рекомендация — не мучить себя голодом. <...> Надо ограничить натрий в рационе, убрать его дня на два-три, исключив соленые и гиперсоленые продукты, а также пить от 2 до 2,5 л жидкости в день, — посоветовала эксперт.

В качестве жидкости она порекомендовала употреблять чистую негазированную воду, а также зеленый или травяной чай. Диетолог объяснила, что за новогодние праздники можно набрать не более полутора кг жира. Основной набор лишнего веса происходит из-за жидкости, которая задержалась в организме на фоне избытка соли в составе салатов и других блюд.

По словам специалиста, в день должно быть четыре-шесть приемов пищи, по 200-250 г, причем завтрак должен быть в первый час после пробуждения, а между обедом и ужином необходимо устроить два-три полезных перекуса. При этом Королева напомнила о важности присутствия в рационе белка, которым богаты мясо, птица и рыба.

Также в рацион надо ввести овощи и сезонные фрукты для поддержания иммунитета. <...> Из овощей предпочтительны репа, редька, редиска, тыква, все виды капусты, лук и чеснок, — подчеркнула диетолог.

Ранее диетолог Антонина Стародубова предупредила, что злоупотребление холодцом повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета, проблем с органами ЖКТ и суставами. Это связано с содержанием в блюде насыщенных жиров и соли.