Россиянам дали простейший совет безопасного просмотра фильмов ужасов Психолог Хадарцева раскрыла секрет безопасного просмотра фильмов ужасов

Фото: kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов»

Создатели фильмов ужасов опираются на потребность человека как в положительных, так и в негативных эмоциях, отсюда обилие кровавых и напряжённых сцен в подобных лентах и соответствующее музыкальное сопровождение, заявила NEWS.ru психолог Юлия Хадарцева. Для «безопасного» просмотра таких картин эксперт дала простейший совет — осознать нереальность происходящего на экране.

На экране воссоздаются ситуации между жизнью и смертью. А ведь это базовый страх человека — страх смерти, который триггерит абсолютно каждого. Вот как работают ужастики. На экране демонстрируются экстра-события с усиленной эмоциональной составляющей, влияющей на психику. Это дополняют агрессивной, ужасающей, щекочущей нервы музыкой. Что делать, чтобы хотя бы немного притупить страх от просмотра такого кино? Осознать, что это всё нереально. На экране вы видите гипертрофированные ситуации, за которыми вы просто наблюдаете. Вы смотрите за развитием интересной истории, но не являетесь её частью. Поэтому вы в безопасности, — подчеркнула Хадарцева.

Накануне актриса Варвара Верховых заявила, что просмотр фильмов ужасов — это очищение, которое можно сравнить с прыжком в сугроб после бани. По её мнению, после «столкновения со злом» в фильмах ужасов люди начинают больше ценить свою жизнь. Артистка также описала своё участие в хорроре «Синдром». Верховых призналась, что сильно испугалась во время съёмки одной из сцен, в которой её героиня должна прятаться от злодея в подсобке маленького магазина. Она подчеркнула, что ей было очень страшно, когда в помещении начал мигать свет.

Ранее актриса Екатерина Соколова-Жубер заявила, что хорошие фильмы ужасов — это всегда драма, потому что монстр может быть олицетворением личных страхов, например, женщины, которая боится, что возлюбленный её бросит. Она подчеркнула, что хотела бы сыграть жертву и монстра в одном лице в хорошем фильме ужасов.