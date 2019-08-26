Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке листериоза в Испании.
По данным пресс-службы ведомства, инфекция не передаётся от человека к человеку, однако заразиться можно и другими путями — чаще всего через заражённую грызунами пищу.
В качестве профилактики листериоза в первую очередь нельзя употреблять в пищу сырое молоко и мясо, воду из сомнительных источников. При выборе продуктов питания следует отдавать предпочтение пище, прошедшей термическую обработку, риски могут составлять рассольные сыры и сыровяленые мясные продукты, — говорится в сообщении.
При выборе жилья рекомендуется обратить внимание на благоустройство района и отсутствие переносчиков инфекции.
В Роспотребнадзоре отметили, что листериоз является инфекцией с длительным инкубационным периодом и не специфической клинической картиной, что часто мешает поставить верный диагноз. Среди симптомов эксперты назвали повышение температуры, головную боль и боль в мышцах.
Часто листериоз похож на ангину или менингит. Опасным осложнением является развитие септического состояния, — уточнили в ведомстве.
При появлении подозрений необходимо срочно обращаться к врачам. Особое внимания к данной инфекции нужно уделить беременным или планирующим в ближайшее время беременность женщинам, так как она может спровоцировать инфицирование плода и выкидыши, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что эпидемиологи предупредили жителей России об угрозе смертельных тропических болезней, переносчиками которых являются комары, распространившиеся вдоль всего Черноморского побережья страны и в Крыму из-за глобального потепления климата.