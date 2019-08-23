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Эпидемиологи предупредили жителей России об угрозе смертельных тропических болезней, переносчиками которых являются комары, распространившиеся вдоль всего Черноморского побережья страны и в Крыму из-за глобального потепления климата.

При этом эпидемия может стремительно перекинуться и на Центральную Россию, пишет газета «Известия».

Если комар — переносчик смертельно опасной болезни — укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион, в который он вернётся после отпуска.

Переносчики тропических болезней, которые в принципе не должны появляться на севере, мигрируют в области с подходящими им температурными условиями. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в Центральную Россию, — пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев.

По его словам, на черноморском побережье Краснодарского края распространились популяции двух видов комаров — переносчиков лихорадок. Этих насекомых легко отличить от привычных россиянам комаров. Так, если у насекомого яркие белые отметины на ногах и такого же цвета полосы («лире») на спине, или же заметно пятнистое брюшко и черно-белые полосы на ногах, то встречи с ним лучше избегать. Укус этих комаров может привести к лихорадкам Денге, Чикунгунья, Зика, а также жёлтой лихорадке. Кроме того, оба вида комаров могут переносить личинок нитчатых червей, вызывающих серьёзные поражения внутренних органов у людей и животных.

Ранее News.ru писал о том, что в Пензенской области началась вспышка геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), или мышиной лихорадки. Показатель заболеваемости в регионе составил 12,2 человек на 100 тысяч населения. Люди заболевают как в самом городе Пензе, так и в области — вспышки отмечены в 13 районах. Всего за пять месяцев 2019 года в Пензенской области выявили 161 заболевшего лихорадкой.