Россиян предупредили об основных видах предновогодних афер Эксперт по безопасности Власов: россиянам продают поддельные билеты на елки

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Одним из наиболее популярных методов аферистов по обману граждан перед Новым годом являются поддельные сайты, с помощью которых мошенники предлагают билеты на новогодние концерты, в частности на елку в Кремле, рассказал в беседе с «Москвой 24» эксперт в области безопасности Александр Власов. Также, по его словам, растет число интернет-ресурсов с чересчур выгодными предложениями по другим новогодним подаркам.

Уже начались массовые рассылки со слишком выгодными предложениями купить сотовые телефоны, одежду и другие товары. Там есть ссылка на страницу, в адресе которой изменена одна буква по сравнению с сайтом производителя или дистрибьютора, — рассказал специалист.

Он добавил, что такие порталы внешне очень похожи на официальные, но при переводе туда денег они исчезают.

Как рассказал изданию подполковник запаса МВД Олег Иванников, после Нового года мошенники также продолжают свою деятельность, представляясь по телефону сотрудниками служб безопасности банков и, пользуясь расслабленностью населения, сообщают о хищении средств с банковских счетов.

Чтобы обезопасить свои средства от аферистов, Александр Власов порекомендовал завести отдельную банковскую карту для покупок в интернете и переводить на нее деньги только перед оплатой. В этом случае злоумышленникам не удастся лишить свою жертву всех сбережений.

Ранее жительница Москвы стала жертвой мошенников во время продажи аккаунта в мобильной игре. Злоумышленники взломали личную страницу друга женщины, выступившего в качестве посредника. После взлома они заявили о необходимости разблокировки банковского счета посредством перевода 250 тысяч рублей.