Жительница Москвы продала аккаунт в видеоигре и потеряла 250 тысяч рублей

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Жительница Москвы стала жертвой мошенников во время продажи аккаунта в мобильной игре, сообщает Telegram-канале Baza. По его данным, злоумышленники взломали личную страницу друга женщины, выступившего в качестве посредника. После взлома они заявили о необходимости разблокировки банковского счета посредством перевода 250 тысяч рублей. Однако после перевода сделка так и не состоялась.

Москвичка получила предложение о продаже аккаунта во внутреннем чате мобильной игры. Неизвестная девушка предложила ей продать аккаунт за 30 тысяч рублей, перед этим пообщавшись вне игры и обсудив все условия сделки. В ходе переписки в социальных сетях мошенница попросила найти человека, который выступит в качестве гаранта. Им стал друг владелицы аккаунта.

На следующий день гарант сделки связался с москвичкой, заявив, что покупательница выполнила свою часть сделки. Однако для полного завершения транзакции необходимо разблокировать банковский счет, переведя на него 250 тысяч рублей, что владелица аккаунта и сделала. Позднее выяснилось, что личная страница друга жертвы в соцсетях была взломана.

Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин ранее предложил ввести новые требования для банков, направленные на защиту клиентов от телефонных мошенников. По его словам, банки должны удостоверится, оформляют ли клиенты кредиты по собственной воле или под влиянием злоумышленников. Для этого будет проводиться запись разговора с сотрудниками финансовых учреждений.