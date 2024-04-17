Россиян предупредили об основных ошибках за шведским столом Эксперт по этикету Свежакова: за шведским столом не стоит набирать много еды

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Одной из основных ошибок за шведским столом является привычка брать большое количество еды за один раз, предупредила эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова. В беседе с «Москвой 24» она подчеркнула, что не стоит класть на одну тарелку столько блюд, сколько человек точно не съест.

Самая частая ошибка — это когда человек берет тарелку и кладет туда все, что только можно, в невероятных количествах. Дома он столько точно не ест. Здесь и салат, и горячее блюдо, и десерт. Конечно, слишком много еды мы в тарелку не кладем, — пояснила эксперт.

Если хочется попробовать все, то можно взять разные блюда в небольших количествах или пробовать новое каждый день. При этом Свежакова посоветовала не «сваливать все в гору» на тарелке. Ни в коем случае нельзя взять что-то, попробовать, а потом положить обратно. Эксперт также призвала соблюдать порядок очереди. Если же человек набирает еды на целую компанию, лучше не брать все сразу, а подойти к столу несколько раз, чтобы не вызывать осуждение окружающих.

Свежакова ранее порекомендовала не нарезать все содержимое тарелки на маленькие кусочки сразу же. Она отметила, что в России принято отрезать небольшой кусок и съедать его, чтобы блюдо в тарелке сохраняло аккуратный вид.