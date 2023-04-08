Россиян предупредили об опасности езды на электросамокате в дождь МЧС предупредило об опасности езды на электросамокате в дождь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водители электросамокатов подвергают свою жизнь большой опасности при езде в дождливую погоду, говорится в Telegram-канале МЧС России. В ведомстве не рекомендовали передвигаться на одном транспортном средстве нескольким людям одновременно.

Запрещено: <...> брать с собой пассажиров и кататься с детьми без установки детского сиденья или подножки; разбирать и модернизировать самокат самостоятельно; ездить в дождь, — говорится в сообщении ведомства.

Также россиян призвали не нарушать режим зарядки, установленный заводом — производителем электросамоката. Кроме этого, транспортным средством запрещено пользоваться детям до 14 лет, добавили в МЧС.

Ранее травматолог Алексей Пронин рассказал, что владельцы электросамокатов нередко попадают в аварии, в которых они могут получить серьезные травмы из-за отсутствия специальной экипировки. По его словам, часто в результате ДТП они получают не только переломы, но и повреждения внутренних органов, а также черепно-мозговые травмы. Врач подчеркнул, что оказание медицинской помощи пациентам, пострадавшим во время езды на электросамокатах, требует больше времени и усилий.